Meclis Genel Kurulu'nun dünkü oturumu sırasında rahatsızlanan ve bugün Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde anjiyo olan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Küçük’ün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) bilgi veren Hasan Küçük’ün kardeşi Mustafa Küçük, anjiyodan çıkan Hasan Küçük’ün durumunun iyi olduğunu kaydetti.

Mustafa Küçük, anjiyoyu yapan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Behiç Çağlar’a ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Meclis oturumu devam ederken yüksek tansiyon nedeniyle fenalaşan Küçük’e ilk müdahale Meclis revirinde yapılmış, tansiyonunun uzun süre düşmemesi üzerine Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek burada yoğun bakımda müşahede altına alınmıştı.