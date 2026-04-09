Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES) Başkanı İbrahim Özgöçmen, hayat pahalılığına ilişkin yapılmak istenen düzenlemelere karşı yapılan grev ile eylemler ardından kendisi ve Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı’nın polis tarafından ifadeye çağrılıp haklarında dava okunduğunu duyurdu ve tepki gösterdi.

Özgöçmen yaptığı yazılı açıklamada, olayı “demokratik toplum ilkeleri açısından son derece kaygı verici” olarak değerlendirdi.

Sağlık emekçilerinin giderek ağırlaşan ekonomik koşullar altında insanca yaşam taleplerini dile getirdikleri için "baskı altına alınmalarının" kabul edilemez olduğunu vurgulayan Özgöçmen, “Yapılan grev, anayasal haklar çerçevesinde gerçekleştirilmiş meşru bir eylemdir.” dedi.

Özgöçmen, şunları kaydetti:

“Sendikal faaliyetlerin kriminalize edilmesi yalnızca ilgili sendika ve meslek örgütlerine değil, aynı zamanda ifade özgürlüğüne ve örgütlenme hakkına yönelik açık bir müdahaledir. Bu tür uygulamalar, demokratik değerlerle bağdaşmadığı gibi toplumsal barışı da zedelemektedir.

Buradan açıkça ifade ediyoruz ki; sağlık çalışanlarının sesi susturulamaz, hak arama mücadelesi engellenemez. Yetkilileri, bu yanlış uygulamadan derhal geri dönmeye ve emekçilerin demokratik haklarına saygı göstermeye çağırıyoruz.

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası olarak, üyelerimizin ve tüm sağlık çalışanlarının haklarını savunmaya kararlılıkla devam edeceğimizi kamuoyuna bildiririz.”