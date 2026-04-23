UBP Girne Milletvekili Hasan Küçük milli mücadelenin en güçlü dayanağının eğitim olduğunu vurguladı.

Küçük, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, “23 Nisan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde milletimizin bağımsızlık iradesini dünyaya ilan ettiği, çocuklarımıza armağan edilen en anlamlı bayramdır. Ulusal egemenliğimizin temeli, bilinçli ve eğitimli nesillerin yetişmesidir. Eğitim, milli mücadelenin en güçlü silahı olmuş; özgürlük ve bağımsızlık yolunda halkımıza ışık tutmuştur” ifadelerini kullandı.

Küçük, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın da eğitime verdiği önemi hatırlatarak, “Kıbrıs Türkü, Atatürk’ün gösterdiği yolda, Denktaş ve Dr. Küçük’ün mücadelesiyle özgürlüğünü korumuş, eğitimle geleceğini inşa etmiştir. Bugün bizlere düşen görev, çocuklarımızı bilgiyle donatmak, onları özgür düşünceyle yetiştirmektir. Eğitim yoluyla güçlenen bir toplum, milli egemenliğini sonsuza dek koruyacaktır” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Küçük, mesajının sonunda tüm çocukların bayramını kutlayarak, “23 Nisan vesilesiyle, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın özgür, mutlu ve barış dolu bir dünyada yaşamaları için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.