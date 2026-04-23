23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Değirmenlik Akıncılar Belediyesi sınırındaki üç okulun katılımıyla tören düzenlendi.

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Değirmenlik Sadık Cemil Stadyumu’nda yer alan tören, kortejle başladı. Törende, Değirmenlik İlkokulu, Şehit Mehmet Eray İlkokulu ve Oktay Ülgen Erülkü Anaokulu öğrencileri gösteri sundu.

Törene; Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Sami Özuslu, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler ile eşi Mürvet Karavezirler, 14’üncü Zırhlı Tugay Komutan Yardımcı Tank Albay Ertan Önal, okul müdürleri, öğretmenler ile aileler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, Türk Çocuğunun Andı okundu. Konuşmaların ardından protokol, sahaya inerek öğrencilerin bayramını kutladı.

Daha sonra üç okulun öğrencileri bando ekibi eşliğinde resmi geçit töreniyle halkı selamladı. Şiirlerin okunduğu törende, halk dansları ve dans gösterileri sunuldu.