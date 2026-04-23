Girne ve Lefkoşa’da “sahte resmi belge düzenleme” ve “sahtelenmiş resmi belgeyi tedavüle sürme” suçlarıyla ilgili yürütülen soruşturmada sekiz zanlıdan beşi tutuklandı, 3 kişi ise aranıyor.

Polis basın bültenine göre, 2022-2025 yılları arasında, yurtdışında yaşayan N.G.A.(K-69), vefat eden eşi adına kayıtlı Girne’deki bir daireyi kiralaması için C.K’ye (E-44) direktif vererek, eşi adına sahte kira sözleşmesi hazırlatıp imzalamasını sağladı. Ardından konu kira sözleşmesini ilgili daireye ibraz edip onaylatarak tedavüle sürdü. Zanlılar, sahtekarlıkla kayıt temin ettikten sonra belirtilen yıllar arasında konu daireyi dört farklı şahsa kiralayarak toplam 351 bin TL ve 7 bin STG parayı sahtekarlıkla temin etti.

Yürütülen soruşturma kapsamında C.K. tutuklanırken, N.G.A. ise aranıyor.

- Sahte kira sözleşmesi düzenlediler

Lefkoşa'da 10 Kasım 2025 ile 9 Mart 2026 tarihleri arasında, Y.E.(E-40) kendisine ait olan Ortaköy’deki bir daireyi B.Ç.(E-42) ve M.M’nin (K-49) aracılığı ile G.A.(K-46), G.M.(K-29) ve Z.H’ye (K-38) oturma izni alabilmek amacıyla kiracısı olmadığı halde sahte kira sözleşmesi düzenledi. Zanlılar, söz konusu sahte belgeyi ilgili daireye ibraz edip onaylatarak tedavüle sürdü.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine Y.E, B.Ç. ve M.M., 26 Mart’ta mahkeme huzuruna çıkarılarak teminata bağlandı.

Meselede zanlı olarak aranan Z.H. ise 22 Nisan’da Ercan Havalimanı’ndan yurt dışına çıkış yapacağı esnada tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma kapsamında G.A. ve G.M ise aranıyor.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.