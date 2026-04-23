(Kamalı Haber) – Lefkoşa’da meydana gelen “Sahte Resmi Belge Düzenleme ve Sahtelenmiş Resmi Belgeyi Tedavüle Sürme” suçlarında tutuklanan zanlılar Yasin Ergün, Benal Çağlıyan, Mayya Metmuradova’nın ardından arana şahıs olan tarihinde zanlı Zamira Hamudova Ercan Havalimanından çıkış yapacağı esnada tespit edilmesi üzerine tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Hasan Kabadayılar olayla ilgili bulguları aktardı. Kabadayılar, huzurda bulunan zanlı Zamira Hamudova’nın 10 Kasım 2025 – 23 Mart 2026 tarihleri arasında Lefkoşa'da sakin Yasin Ergün kendisine ait olan Ortaköy adresindeki ikametgahı Lefkoşa'da sakinler Benal Çağlıyan ve Mayya Metmuradova'nın aracılığı ile Girne'de sakinler Gulbahar ACHİLOVA, Gulalek Maksudova ve Zamira Hamudova'ya oturma izni alabilmek amacıyla kiracısı olmadığı halde kira sözleşmesi yaparak Sahte Belge Düzenlemelerinin ardından Lefkoşa Gelir ve Vergi Dairesine verip pullatarak Sahtelenmiş Resmi Belgeyi Tedavüle sürülmesini sağladığını söyledi. Polis olayın bilgilerine gelmesi üzerine 26 Mart 2026 tarihinde zanlılar Yasin Ergün, Benal Çağlıyan, Mayya Metmuradova’nın tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldığını ve söz konusu suçlardan teminata bağlandığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak aranana şahıs ilan edilen zanlı Zamira Hamudova’nın Ercan Havalimanından çıkış yapacağı esnada tespit edilip derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini zanlının yapmış olduğu beyanların teyit ve tekzip edileceğini belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden zanlının soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.