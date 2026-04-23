Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği ile Yunus Emre Enstitüsü iş birliğinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği yapıldı.

Yunus Emre Enstitüsü'nden verilen bilgiye göre, Mehmetçik İlkokulu’nda yapılan etkinlikte, çocuklara yönelik sanatsal ve kültürel içerikli pek çok atölye gerçekleştirildi.

Ebru, seramik, ahşap baskı, folyo baskı ve yüz boyama gibi yaratıcı çalışmalarla öğrenciler hem eğlenceli vakit geçirdi hem de yeni beceriler kazandı.

Ayrıca geleneksel oyun kültürünü yaşatmaya yönelik geleneksel Türk okçuluğu, çuval yarışı, halat çekme, yağ satarım ve yüzük kimde gibi oyunlarla bayram coşkusu etkinlik alanına taşındı.

Bunun yanı sıra “Bilim Lefkoşa” kurduğu stantta, teleskop ve mikroskop kullanımı hakkında bilgilendirici etkinlikler de düzenleyerek çocukların bilimsel farkındalıklarını destekledi.

Etkinliğin yoğun ilgi gören bölümlerinden bir diğeri ise, şişme oyun parkurları oldu. Çocuklar bu alanda arkadaşlarıyla birlikte keyifli anlar yaşadı.

Programın sonunda gerçekleştirilen “çarkıfelek” oyunu ile çocuklara kitap, oyuncak, şapka, boyama kitabı ve kalem setlerinden oluşan çeşitli hediyeler verildi.