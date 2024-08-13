UBP Lefkoşa İlçe Başkanı, Milletvekili Ahmet Savaşan basına yaptığı konuşmada, Lefkoşa İlçe Başkanlığı’nın Gençlik Kolları faaliyeti olarak “Kan Verelim, Hayat Verelim” sloganıyla Lefkoşa Sarayönü’nde 12.00 'ye kadar sürecek bağışı kampanyasına katılım çağrısı yaptı.

Dünyada gönüllü kan bağışçılığının halen hayati öneme sahip olduğunu belirten Savaşan, gönüllü kan bağışıyla ihtiyaçlı kişilerin ve kronik hastaların kan ihtiyacının sağlanmasıyla ülkedeki kan ihtiyacının sürdürülebilir şekilde karşılanabileceğini dile getirdi.

Dünyada ve ülkede milyonlarca kişinin, gönüllü kan bağışı yapan insanlara hayatını borçlu olduğuna dikkat çeken Savaşan, UBP İlçe Başkanlığı Gençlik Kolları olarak ülkede farkındalık yaratmak ve ihtiyaçlı olan insanlara yardım etmek amacında olduklarını kaydetti.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi yetkililerinin kan sıkıntısı yaşandığı konusunda kendilerine ulaşması üzerine harekete geçtiklerini dile getiren Savaşan, “Umarım bugün katılım beklenenden fazla olur ve kan ihtiyacı olan insanların kan ihtiyacını giderebiliriz” şeklinde konuştu.

Gençlik Kolları Başkanı Özdemir Özerem de konuşmasında, kan bağışının hayat kurtardığını kaydetti.

Kan bağışının dünyadaki önemini bildiklerini dile getiren Özerem, yapılan etkinlikle kan bağışının önemine dikkat çekerek kan ihtiyacına bir nebze olsun destek vermek amacında olduklarını kaydetti.