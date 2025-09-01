Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin'in Tiencin kentinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Teşkilatı 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi kapsamında birçok ülke lideriyle ikili görüşme gerçekleştirdi.

Erdoğan, "Şanghay İşbirliği Teşkilatı 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi" marjında önemli temaslarda bulundu.

Bu kapsamda, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti. Kabulde Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan, kabuldeki konuşmasında, Türkiye ile Pakistan'ın ticaret, enerji, savunma sanayisi ve güvenlik başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini geliştirmek için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Türkiye'nin, Pakistan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında ilişkilerin geliştirilmesinden memnuniyet duyduğunu dile getiren Erdoğan, bu konuda sergilenen dayanışmayı takdirle karşıladıklarını belirtti.

Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki soykırım politikasını genişletmek istediğini, Türkiye'nin bu soykırıma karşı Pakistan ile aynı çizgide durduğunu, Pakistan'la eş güdüm içinde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Suriye'nin birliği ile toprak bütünlüğünün Türkiye için vazgeçilemez olduğunu vurgulayan Erdoğan, Suriye'yi karıştırmaya yönelik her türlü tutum ve eylemin karşısında konumlandıklarını bildirdi.

- Türkiye "Tek Çin" politikasına desteğini yineledi

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile de görüşen Erdoğan, ikili ticaretin dengeli ve sürdürülebilir kılınması için yatırımlarla desteklenmesi gerektiğini, özellikle dijital teknolojiler, enerji, sağlık ve turizm alanlarının potansiyelinin büyük olduğunu, bu minvalde Çin firmalarının Türkiye'de yatırım yapmaları hususunda eş güdümün artırılmasının fayda sağlayacağını ifade etti.

Erdoğan, Orta Koridor ile Yol ve Kuşak Girişimi'nin uyumlaştırılması için müşterek adımlar atılmasının önemli olduğunu belirtti.

İki ülke arasında mevcut istişare ve işbirliği mekanizmalarının düzenli aralıklarla işletilmesinde mutabık kalınan görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin "Tek Çin" politikasına desteğini yinelerken, iki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik boyutuna dikkati çekti.

Erdoğan ile Şi görüşmesinde ayrıca, Gazze'deki son durum, Ukrayna-Rusya arasındaki savaş, Suriye'nin kalkındırılmasına yönelik atılabilecek ortak adımlar, bölgesel ve küresel konular da ele alındı.

Erdoğan, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Birinci Sekreteri Say ile de çalışma yemeğinde bir araya geldi.

- Putin ile bölgesel ve küresel konular görüşüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve marjında Rusya Devlet Başkanı Putin ile de görüştü. Bu görüşmede, Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin karşılıklı saygı ve müşterek menfaat temelinde ilerlemeye devam ettiğini, ticaret, turizm, yatırımlar ve enerji gibi başlıklarda geçmişten gelen işbirliği ruhunun sürdüğünü ifade etti.

Ukrayna'daki savaşın adil ve kalıcı bir barışla neticelenmesi için Türkiye'nin gayretlerinin sürdüğünü, İstanbul müzakerelerinin barış sürecine katkı sağladığına inandığını belirten Erdoğan, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki müzakerelerin kalıcı barışa ulaşmasını temenni ettiğini, Kafkaslar'da kalıcı istikrarın Türkiye ve Rusya'nın müşterek menfaatine olacağını vurguladı.

Görüşmede ayrıca, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ile Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliği muhafaza edilmek suretiyle kalkındırılmasına ilişkin görüş teatisinde bulunuldu.

- Pezeşkiyan'a nükleer müzakerelerin yürütülmesi desteği

Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Meyciang Kongre Merkezi'nde bir araya geldi.

Erdoğan ile Pezeşkiyan görüşmesinde, Türkiye-İran ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Erdoğan görüşmede, Türkiye ve İran arasında enerji başta olmak üzere birçok alandaki işbirliğinin müşterek menfaate hizmet ettiğini ifade etti.

Erdoğan, İran'ın nükleer müzakereleri yürütmesinde fayda gördüklerini, Türkiye'nin bu konuda İran'a desteğini sürdüreceğini belirtti.

Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan görüşmede, Suriye'deki son durum, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Güney Kafkasya'daki barış süreci ile ilgili fikir teatisinde de bulundu.

- Aliyev ile Azerbaycan-Ermenistan barış süreci konuşuldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Azerbaycan'ın gelecek dönemde bölgesel kalkınma hamlelerini eş güdüm içinde şekillendirmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Türkiye ile Azerbaycan'ın enerji ve ulaştırma başta olmak üzere birçok alanda işbirliğinin geliştirilmesine yönelik adımlar atmayı sürdüreceğini vurgulayan Erdoğan, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış sürecinin ilerlemesinden memnuniyet duyduğunu ve Türkiye'nin sürece katkıda bulunmaya devam edeceğini vurguladı.

- Paşinyan ile Türkiye-Ermenistan ilişkileri ele alındı

Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı da kabul etti. Kabulde, Güney Kafkasya'da kalıcı istikrar ve barışa yönelik atılan adımlar ışığında Türkiye-Ermenistan ilişkileri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış sürecinin ilerlemesinden memnun olduğunu, Türkiye'nin bölgede barış, istikrar ve kalkınmayı desteklediğini ve sürece katkıda bulunmayı sürdüreceğini ifade etti.

Erdoğan, Türkiye ile Ermenistan arasında işbirliğini artırmaya matuf adımların değerlendirildiğini kaydetti.