Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı’na atanan ve ilk yurt dışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gerçekleştiren Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nu kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, kabulde Bayraktaroğlu’na, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü eşlik etti.

Meclis Başkanı Öztürkler, kabulde yaptığı kısa konuşmada, Orgeneral Bayraktaroğlu ve komuta kademesine yeni görevlerinde başarılar diledi.

Görüşme, hediye teatisiyle sona erdi.