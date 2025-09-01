Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), taleplerinin dikkate alınmaması ve sorunların çözümü için somut adım atılmaması gerekçesiyle yarın saat 07.00’den itibaren Teknecik Elektrik Santrali’nde greve gideceğini duyurdu.

El-Sen Genel Başkanı Ahmet Tuğcu imzasıyla yapılan açıklamada, elektrik üretimindeki eksiklik ve arızaların yalnızca teknik değil; iş güvenliği, kamu güvenliği ve hizmet kalitesi açısından da ciddi tehdit oluşturduğu savunuldu.

Açıklamada, sorunların önlenmesi için yapılan teknik uyarıların dikkate alınmadığı, aksine bu uyarıları yapan çalışanların görev yerlerinden uzaklaştırılarak cezalandırıldığı iddia edilirken, bu yaklaşımın bir “yıldırma politikası” olduğu ve kurumun kamu yararını hiçe saydığı öne sürüldü.

El-Sen, “İşverenlerin ve yöneticilerin bu vurdumduymaz ve sorumsuz tutumları karşısında sessiz kalmayacağımızı, iş yerlerimizde yaşanan sorunlara karşı duyarlılığımızı ve sorumluluk bilincimizi sürdüreceğimizi açıkça beyan ediyoruz.” ifadelerine yer verilen açıklamada, mesleki onura ve kamu hizmetine sahip çıkmaya devam edeceklerini belirtti.