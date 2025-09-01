Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kumsal Katliamı’nda ailesi katledilen Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan ile birlikte Barbarlık Müzesi’ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs tarihine “Kanlı Noel” olarak geçen 24 Aralık 1963 gecesi EOKA terör örgütü çetesi tarafından ailesi şehit edilen Tabip Binbaşı Nihat İlhan'ın oğlu Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan ile birlikte katliamın yapıldığı ev olan Barbarlık Müzesi’ni ziyaret etti.

Barbarlık Müzesi’nin, teknolojik donanımı ve altyapısı ile kısa süre önce restore edildiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kumsal Katliamı'nda şehit edilen Tabip Binbaşı Nihat İlhan’ın eşi Mürüvet ile çocukları Murat, Kutsi ve Hakan’ın acısının asla unutulmayacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, geçmiş yıllarda yaşamını yitiren Nihat İlhan’ı rahmetle andı.