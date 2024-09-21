Kurultay Divan Başkanlığından elde edilen bilgiye göre, Lefkoşa Atatürk Spor Salonu'nda devam eden Olağan Genel Kurultay’da saat 18:00 itibarıyla yaklaşık yaklaşık 5 bin kişi oy kullandı.

Oy verebilecek üye sayısının 21 bin kişi olduğu Kurultay’da partililer zaman zaman uzun oy verme kuyruklarına tepki gösteriyor.

Saat 13.00 sıralarında başlayan ve 21.00 itibarıyla sona ermesi planlanan oy verme işlemlerinin, başlama saatinde yaşanan gecikmeden dolayı uzatılmasına ilişkin henüz Divan Başkanlığı’ndan bir açıklama yapılmadı.