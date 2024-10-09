UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu tarafından yapılan açıklamada, etkinliklerle ilgili bilgi verildi.

Kutlamalar kapsamında, Cuma günü saat 10.00’da Atatürk Anıtı’na çelenk konulacak.

Ardından da Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük ile Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın Anıt Mezarları ziyaret edilecek.

Başbakan Ünal Üstel’in ev sahipliğinde saat 19.00’da Gazeteciler Birliği kompleksindeki Paradise Park’ta resepsiyon düzenlenecek.

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, “UBP’nin devleti kuran ve onu yaşatan ruhun siyasallaşmış hali” olduğunu belirterek, tüm halkı resepsiyona davet etti.