Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Emekli Astsubaylar Derneği Başkanı Esen Ömürlü, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, büyük zaferin 103. yıl dönümünü aynı heyecan, onur ve gururla andıklarını belirtti.

Ömürlü mesajında, 30 Ağustos 1922’de kazanılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile taçlanmış büyük zaferin bugün 103. yıl dönümünün aynı heyecan, onur ve gururla anıldığını kaydetti.

Ömürlü, 30 Ağustos zaferinin Kurtuluş Savaşı’nı başarıya ulaştırılarak Cumhuriyetin temellerinin atılması ve aynı zamanda Türk milletinin esareti asla kabul etmeyeceğini bütün dünyaya ilan etmesi açısında anlam taşıdığını belirtti.

Büyük Taarruz’un yaşandığı dönemde ada İngiliz sömürge idaresi altında bulunmasına rağmen imkanı olan Kıbrıs Türkleri’nin mücadeleye katıldığını belirten Ömürlü, katılamayanların ise maddi ve manevi desteklerini ulaştırdığını anlattı. Ömürlü, bu dayanışmanın tarihin sayfalarına silinmez bir kardeşlik nişanesi olarak kazındığını ifade etti.

Kıbrıs Türk halkının Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nden aldığı ilhamla kendi varoluş ve özgürlük mücadelesini zaferle sonuçlandırarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni kurduğunu kaydeden Ömürlü, halkın bugün de aynı ruh ve kararlılıkla ve Türkiye Cumhuriyeti ile omuz omuza, devletine ve egemenliğine sahip çıkarak yoluna devam ettiğini söyledi.

Ömürlü, “Malazgirt Zaferi’nden İstanbul’un fethine, Kıbrıs’ın fethinden Çanakkale Destanı’na, Büyük Taarruz’dan Cumhuriyetimizin kuruluşuna kadar uzanan kutlu yolculukta, istiklâl ve istikbal uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Aziz Ata’m; Zat-ı Âlinizin ve kahraman silah arkadaşlarınızın bizlere emaneti olan vatanımıza, devletimize ve bağımsızlığımıza sonsuza dek sahip çıkacağımıza, manevi huzurunuzda bir kez daha söz veriyoruz.” ifadelerini kullandı.