Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, yeni görevine atanan Polis Genel Müdürü Ali Adalıer’i kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Öztürkler, kabulde, Adalıer’i tebrik ederek, kamu güvenliği ve kolluk hizmetlerinin daha etkin yürütülmesine dair değerlendirmede bulundu.

Öztürkler, polis teşkilatının halkın huzuru ve güvenliği için üstlendiği görevin hayati önem taşıdığını vurgulayarak, yeni dönemde kurumlar arası iş birliğinin artırılması yönündeki dileklerini iletti.

Disiplinli ve halk odaklı bir güvenlik anlayışının önemini vurgulayan Öztürkler, vatandaşların her konuda destek alabileceği, ulaşılabilir ve çözüm odaklı bir polis teşkilatının toplumla daha güçlü bağlar kuracağını ifade etti.

Öztürkler, halkın can güvenliğini önceleyen, şeffaf ve etkin bir yapı için gereken tüm adımların kararlılıkla atılacağını da belirtti.

Polis Genel Müdürü Ali Adalıer de, kendisine duyulan güvenin farkında olduğunu söyleyerek, görev süresince halkın güvenliğini en üst düzeyde sağlamak için kararlılıkla çalışacaklarını belirtti.