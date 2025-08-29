Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) Başkanı Fuat Topaloğlu, son İzin Kurulu toplantısında alınan tüm kararların iptali için kurulun en erken zamanda toplanmasını talep etti.

Topaloğlu yaptığı yazılı açıklamada, 22 Ağustos’taki İzin Kurulu toplantısında verilen turistik araç izinleri ile alınan kararların, kurul üyeleri olan toplu taşımacılık temsilcileriyle paylaşılmadığını belirtti.

İzinlerin hangi ihtiyaca ve kritere göre, kimlere ve hangi şirketlere verildiğinin altının "boş olduğunu" savunan Topaloğlu, ‘T’ izinlerinin sektörde "haksız, adaletsiz, gereksiz"bir rekabet ortamı yaratacağını, kalite ve istikrarı bozacağını" iddia etti.

Topaloğlu, “toplu taşımacılığa geriye dönüşü ve telafisi mümkün olmayacak zararların verilmemesi” için tüm kararların iptal edilmesini istedi.