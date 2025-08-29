Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu, 30 Ağustos zaferi ışığının Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine de yön verdiğini belirtti.

UBP Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gardiyanoğlu mesajında, 30 Ağustos’u “Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük uğruna yazdığı destanın en şanlı sayfası” olarak niteledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazanılan bu büyük zaferin yalnızca Anadolu’nun değil, Kıbrıs Türk halkının da umut ve direniş kaynağı olduğunu belirten Gardiyanoğlu, “Bugün bizler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde özgürce yaşıyorsak, bu Atatürk’ün emanet ettiği azim, kararlılık ve mücadele ruhu sayesindedir. 30 Ağustos’un ışığı, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine yön vermiş, yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir.” dedi.

Türkiye ile KKTC arasındaki bağın geçmişten geleceğe uzanan en büyük güç, en sağlam teminat olduğunu kaydeden Gardiyanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Tek bir milletin evlatları olarak omuz omuza yürüdüğümüz bu yolda, yarınlarımızı daha da güçlü kılma kararlılığındayız. Bu anlamlı gün vesilesiyle, başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyor; milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum.”