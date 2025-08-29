Erenköy-Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, 26 Ağustos 1922 sabahı başlayan Büyük Taarruz’un, 30 Ağustos’ta Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nde zaferle sonuçlandığını belirterek, “Büyük Zafer, bir milletin küllerinden doğduğu gündür” ifadesini kullandı.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Bakırcı Türk milletinin 1926’dan itibaren kutladığı Zafer Bayramı’nın, vatan sevgisinin, yıkılmaz azim ve iradenin bir eseri olarak her yıl anıldığını kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte KKTC’de de bu büyük günü kutlamanın onur ve gurur kaynağı olduğunu belirten Bakırcı, bu zaferin sadece vatan topraklarının düşmandan kurtarıldığı bir kurtuluş mücadelesi olmadığını, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde ulus iradesine ve ulusal egemenliğe dayalı bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecinin de başlangıcı olduğuna dikkat çekti.

30 Ağustos’un Türk milletin kaderini değiştiren, özgürlük meşalesini yakan gün olarak tarihe geçtiğini vurgulayan Bakırcı, Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazilere minnettarlığın ebediyen süreceğini kaydetti.

Bakırcı, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve halkın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlarken, Atatürk ve silah arkadaşlarının yanı sıra vatan uğruna can veren tüm şehitleri rahmetle andığını, gazilere şükran ve saygılarını sunduğunu belirtti.