Kaza sonucunda yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Polisin kazayla ilgili açıklaması şöyle:

28.10.2024 tarihinde saat 17:50 sıralarında, Lefkoşa – Gazimağusa Anayolu üzerinde, Cüneyt KORKMAZER (E-44), yönetimindeki GV 912 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği esnada, Turunçlu yol kavşağına geldiği zaman anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce sağa Turunçlu istikametine doğru dönüşe geçmesi sonucu o esnada Anayol üzerinde Gazimağusa istikametinden Lefkoşa istikametine doğru seyretmekte olan Mert KUNİ (E-23) yönetimindeki KZ 418 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüz bir şekilde yoluna devam eden KZ 418 plakalı araç bordür taşlarına çarpıp yol içerisinde tavanı üzerine devrilmiştir. Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile KZ 418 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Cahit ÜÇOK (E-42) ve Ekrem ZEDEN (E-33) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavileri sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.