Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Antalya Diplomasi Forumu’na katılmak üzere Türkiye'ye gitti. Erhürman’ın İstanbul’da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi de bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Erhürman, bu yıl beşincisi düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu’na katılmak üzere eşi Nilden Bektaş Erhürman ve beraberindeki heyetle birlikte bugün saat 12.30'da Ercan Havaalanı'ndan ayrıldı.

Teması “Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Baş Etmek” olarak belirlenen forum, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın ev sahipliğinde yapılacak.

Yarın başlayacak Antalya Diplomasi Forumu pazar günü sona erecek.

-Erhürman'ın Erdoğan'la görüşmesi bekleniyor

Öte yandan Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın forum öncesinde İstanbul’da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi öngörülüyor.

Antalya’daki forum kapsamında Erhürman’ın başka görüşmeler de gerçekleştirmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erhürman, Antalya Diplomasi Forumu’nun tamamlanmasıyla pazar akşamı yurda dönecek.