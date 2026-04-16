Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, gerçekçi, uygulanabilir ve toplumun ihtiyaçlarına cevap veren bir hükümet programı hazırladıklarını belirterek, toplumsal değişim iradesinin sandıkta güçlü şekilde ortaya çıkacağını söyledi.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Kişi, Kanal Sim’de Serhat İncirli’nin konuğu oldu.

-“Somut ve uygulanabilir bir hükümet programı hazırlıyoruz”

CTP’nin düzenlediği çalıştaylarda eğitimden sağlığa, ekonomiden güvenliğe kadar birçok alanda geniş katılımlı çalışmalar yürüttüklerini belirten Kişi, “Bütün paydaşlarla istişare ederek, sorunları ve çözüm önerilerini tartışarak, ayakları yere basan, gerçek çözüm üreten, somut bir hükümet programı hazırlıyoruz. Gerçekçi, uygulanabilir ve toplumun ihtiyaçlarına cevap veren bir program hazırlıyoruz” dedi.

Kişi, ortaya çıkacak programın geniş kesimlere hitap eden güçlü bir içerikte olacağını kaydetti.

-“Yalnızca eleştiren değil, çözüm ortaya koyan bir anlayışla ilerliyoruz”

Çalıştay sürecinde yalnızca parti kadrolarıyla değil, akademisyenler ve sektör temsilcileriyle birlikte hareket ettiklerini ifade eden Kişi, "Ülkenin içinde bulunduğu durumdan çıkış yollarını da detaylı şekilde ele aldık" dedi. “Toplumun sorduğu temel soru bu kaostan nasıl çıkacağımızdır” diyen Kişi, hazırlanan programın farklı alanlarda somut çözüm önerileri içereceğini söyledi.

Yalnızca eleştiren değil, çözüm ortaya koyan bir anlayışla hareket ettiklerini ifade eden Kişi, “CTP iktidara hazır” dedi. Kişi, hazırlanacak programın kapsamlı biçimde kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.

-“Mevcut durum sürdürülemez noktaya geldi”

Erken seçim tartışmalarına da değinen Kişi, mevcut durumun sürdürülemez olduğunu savundu.“Bu seçim çoktan yapılmalıydı” diyen Kişi, hükümetin görevde kaldığı her gün ülkeye verilen zararın arttığını ileri sürdü.

Son dönemde yaşanan toplumsal gerilimlere de değinen Mehmet Kale Kişi, ciddi bir huzursuzluk ve öfke biriktiğini savunarak, “Toplum artık tepkisini göstermek için bir sebep arıyor” dedi.

Yaşanan olayların yalnızca tek bir başlıkla açıklanamayacağını belirten Kişi, “Bu sadece hayat pahalılığı meselesi değil” diyerek, biriken sorunların toplumda güven kaybı yarattığını savundu.

-“Kayıt dışılıkla mücadele için güçlü ve işleyen bir yapı kuracağız”

Kayıt dışılığın ülkede büyük bir sorun yarattığını ifade eden Kişi, CTP’nin önceliklerinden birinin kayıt dışılıkla mücadele olacağının altını çizdi ve daha güçlü bir denetim ve soruşturma mekanizması kurmayı hedeflediklerini söyledi.

Başbakanlık Denetleme Kurulu başta olmak üzere mevcut kurumların etkin hale getirileceğini kaydeden Kişi, aynı zamanda yeni yapılarla bilgi ve belgelerin güvenli şekilde toplanacağı bir sistem kurulacağını belirtti.

-“Toplumu bölmeden, birlikte hareket ederek yol alacağız”

Son olarak yerel ve genel seçim hazırlıklarına da değinen Kişi, CTP’nin her iki seçim için de hazır olduğunu ifade etti. Aday belirleme süreçlerinin demokratik şekilde yürütüleceğini belirten Kişi, parti içi demokrasinin altını çizdi.

“Mümkün olduğunca geniş bir cephe siyaseti yapacağız” diyen Kişi, yalnızca siyasi partilerle değil, sivil toplum örgütleriyle de istişare içinde olacaklarını ifade ederek, “Toplumu bölmeden, birlikte hareket ederek yol alacağız” vurgusu yaptı.