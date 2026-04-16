23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı, İlköğretim Dairesi tarafından organize edilen etkinlikler, Cumhuriyet Meclisi bahçesinde gerçekleştirilen törenle devam etti.

Lefkoşa’daki ilkokullarda eğitim göre öğrencilerin Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu eşliğinde Cumhuriyet Meclisi bahçesinde yerlerini almasıyla başlayan törene, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bazı milletvekilleri, yetkililer ile öğrenciler ve öğretmenleri katıldı.

Törende, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Şht. Doğan Ahmet İlkokulu öğrencisi Maya Yıldırım konuşma yaptı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından tören, Şht. Ertuğrul İlkokulu öğrencisi Diyar Olcay’ın tüm öğrencilerle birlikte Türk Çocuğunun Andı’nı okumasıyla devam etti.

Program kapsamında Atatürk İlkokulu Halk Dansları ekibi gösterisi yaptı, Levent İlkokul öğrencisi Bera Vedat Piro tarafından 23 Nisan isimli şiir okundu.

Gelibolu İlkokulu Ritim gösterisi ile Çağlayan Cumhuriyet İlkokulu Modern Dans gösterisi yapılan törende, Dr. Suat Gürsel Devlet İlkokulu Lefkoşa’nın koro dinletisi sonrasında, 9 Eylül İlkokulu Zumba Dans gösterisi ve Şht. Tuncer İlkokulu koro-orkestra gösterisi yer aldı.

Etkinlik, Levent İlkokulu Bale Dans gösterisi, Ted Kuzey Kıbrıs İlkokulu koro dinletisi, Necati Taşkın İlkokulu Modern Dans gösterisi, Necat British College Lefkoşa koro dinletisi ve Cimnastik Federasyonu jimnastik gösterisi ile son buldu.

-Öztürkler: “Cumhuriyet Meclisi olarak sizlere güveniyor, inanıyoruz. Kıbrıs Türk halkının geleceği siz sevgili çocuklarsınız”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, törende yaptığı konuşmada, çocukları Cumhuriyet Meclisi’nde görmekten mutluluk duyduğunu belirterek, 23 Nisan’ın kendileri için büyük bir önem taşıdığını ifade etti.

23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığını anımsatan Öztürkler, TBMM’nin açılışının egemenlik, özgürlük ve geleceğe vurgunun bir işareti olduğunu kaydetti.

Öztürkler, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara her zaman güvendiğini, onlara inandığını söyleyerek, “Atatürk çocukları işaret ederken, geleceği işaret etmiştir. Sizlere olan güveni işaret etmiştir. Bizler de Cumhuriyet Meclisi olarak sizlere güveniyor, inanıyoruz. Kıbrıs Türk halkının geleceği siz sevgili çocuklarsınız.” dedi.

Konuşmasında öğretmenlere de hitap eden Öztürkler, çocukları, Atatürk ilkelerine bağlı, kaliteli bir eğitim anlayışıyla yetiştirdikleri için teşekkür etti.

Öztürkler, dünyanın tek çocuk bayramı olma özelliğine sahip 23 Nisan’ın çocukların günü olduğunu söyleyerek, “Meydanlar sizindir, sizlerin oyunlarıyla, sizlerin coşkusuyla neşelenecektir. 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nız kutlu olsun” diye konuştu.

-Çavuşoğlu: “Bugün Türk milletinin egemenliğinin ilanının 106. yılı”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da törende yaptığı konuşmada, bugünün Türk milletinin egemenliğinin ilanının 106. yılı olduğunu anımsatarak, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramını kutladı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara ve gençlere duyduğu güvenle geleceği onlara emanet ettiğini vurgulayan Çavuşoğlu, çocukları, öğretmenlerle birlikte geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için büyük bir emek ve özveriyle çalıştıklarını belirtti.

Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk halkının Türk milletinin ayrılmaz bir parçası olduğunu da vurgulayarak, amaçlarının Kıbrıs Türk halkının inançlarıyla, değerleriyle, kültürüyle bu topraklarda ilelebet yaşaması için çalışmak olduğunu ifade etti.

Bu topraklarda barış içinde ve demokratik bir biçimde yaşayabilmenin önemine işaret eden Çavuşoğlu, “Dünyada en iyi gelişmiş ülkelerin seviyesine çıkmak adına hep beraber çalışmalıyız.” dedi.

Ulu Önder Atatürk'ün güvendiği öğretmenlerin yetiştireceği öğrencilerin de mutlaka güvenilir olacaklarına inanç belirten Çavuşoğlu, çocuk ve gençlerin devletin, halkın, kültürel değerlerin teminatı olacaklarını söyledi.

Çavuşoğlu, konuşmasında öğretmenlere de teşekkür ederek, “Kıbrıs Türk halkı kültürüyle, değerleriyle, inançlarıyla, Anavatan’a bağlılığıyla dünya var olduğu sürece yaşayacaktır ve bu yaşamı da öğretmenlere borçlu olacaktır.” şeklinde konuştu.

-Yıldırım: “Silah seslerinin değil, çocuk kahkahalarının duyulduğu bir dünya istiyorum”

Şht. Doğan Ahmet İlkokulu öğrencisi Maya Yıldırım da tüm öğrenciler adına gerçekleştirdiği konuşmasında, Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan’ı coşkuyla kutladıklarını ifade etti.

Yıldırım konuşmasında, silah seslerinin değil, çocuk kahkahalarının duyulduğu bir dünya istediğini de vurguladı.

-Bugün saat 18.00’da “5. Atatürk’ün Çocukları Resim Sergisi”

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı, İlköğretim Dairesi tarafından organize edilen etkinlikler, Güzelyurt Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde bugün saat 18.00’da açılışı yapılacak “5. Atatürk’ün Çocukları Resim Sergisi” ile devam edecek.