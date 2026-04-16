Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), hellimin Yeşil Hat üzerinden ticareti kapsamında denetimleri gerçekleştirmek üzere Bureau Veritas Paris Ofisi’nin atanmasını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

KTTO, tüm paydaşlarla yakın istişare içerisinde, sürecin başarıyla tamamlanması için gerekli tüm çabayı göstermeye devam edeceklerini ve konunun Avrupa Birliği nezdinde de yakından takip edileceğini belirtti.

KTTO’dan yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık beş yıllık bir gecikmenin ardından atılan bu adım, süreçte önemli bir gelişme ve kritik bir kilometre taşı olarak nitelendirildi.

Odanın, hellimin Avrupa Birliği’nde (AB) Menşe Adı Korumalı Ürün (PDO) olarak tescil edilmesi sürecinde en başından itibaren aktif rol oynadığı, paydaşlarla yakın iş birliği yapıldığı ve Avrupa Komisyonu’yla yapılan müzakerelerle, girişimlerde aktif rol üstlendiği ifade edilen açıklamada, hellim süreci hakkında detaylı bilgi verildi.

“Bu gelişmenin bir fırsata dönüştürülebilmesi için PDO gerekliliklerinin yerine getirilmesi ve ülkemizde hayvan sağlığı standartlarına uyum yönünde yürütülen çalışmaların tamamlanması büyük önem taşımaktadır.” denilen açıklamada süreçte teknik ve yapısal zorluklar olsa da potansiyel kazanımların sürecin başarıyla tamamlanmasında stratejik bir öncelik olduğu ifade edildi.

Odanın, Yeşil Hat Tüzüğü’nün uygulanması kapsamında Avrupa Birliği ile iş birliği içerisinde çalışmalarını sürdürdüğü ve bu çerçevede çeşitli sorumluluklar üstlendiği vurgulanan açıklamada, sorumlulukların kararlılıkla yerine getirilmeye devam edeceği belirtildi.