Azerbaycan'ın UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Elman Abdullayev: "Türk dünyası, kadim ve muazzam kültürüyle medeniyetler tarihinde önemli rol oynamıştır"

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatının (TÜRKSOY) kuruluşunun 30. yılı dolayısıyla Fransa'nın başkenti Paris'teki, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) merkezinde, Türk dünyasından sanatçıların katıldığı konser verildi.

UNESCO nezdindeki Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan Daimi Temsilcilikleri ev sahipliğinde Paris UNESCO'da düzenlenen "Biz Birlikteyiz" isimli gala konserinde, TÜRKSOY'un kuruluşunun 30. yılı kutlandı.

Konsere, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Yunus Demirer, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf, Türkiye'nin UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gülnur Aybet, Azerbaycan'ın UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Elman Abdullayev, Kazakistan'nın UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Askar Abdrakhmanov ve çok sayıda davetli katıldı.

Türk dünyasından sanatçılar, davetlilere, Orta Asya'dan Anadolu'ya, Türk ezgileri ve halk şarkılarından oluşan bir repertuvarla konser verdi.

Farklı geleneksel Türk kıyafetleri giyen sanatçılar, konserde, Türk dünyasına ait yöresel danslar sergiledi.

Konserde seslendirilen, sözleri Neşet Ertaş'a ait "Bahçe Duvarından Aştım" türküsü ve ona eşlik eden yöresel dans gösterisi yoğun ilgi gördü.

Özbek sanatçıların geleneksel enstrümanlarıyla ritim tuttuğu performansa, davetliler de ritimli alkış tutarak karşılık verdi.

Etkinliğin açılışında konuşan Elman Abdullayev, UNESCO'da, TÜRKSOY'un kuruluşunun 30. yıl dönümünü kutladıklarını hatırlattı.

Abdullayev, Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan'ın kültür bakanları tarafından 1993'te kurulan TÜRKSOY'un, Türkçe konuşan ülkelerin kültürel mirasına "ışık tuttuğunu" ifade etti.

TÜRKSOY'un, Türk devletlerinin zengin kültürel mirasını muhafaza etmek ve tanıtmak amacıyla 30 yıldır farklı program, girişim ve etkinliklere imza attığını belirten Abdullayev, TÜRKSOY üye ülkelerinin 2012'den bu yana her yıl Türk dünyasının kültür başkentini seçtiğine değindi. Abdullayev, "Bu şekilde kültürlerimizin zenginliğini tanıtıyor, ortak mirasımız hakkında farkındalık yaratıyor ve en önemlisi birbirimizi daha iyi tanıma fırsatı buluyoruz" diye konuştu.

TÜRKSOY ailesinin her üyesinin, ortak Türk mirasını korumak ve tanıtmak amacıyla teşkilata destek sağladığını vurgulayan Abdullayev, "Türk dünyası, kadim ve muazzam kültürüyle medeniyetler tarihinde önemli rol oynamıştır" dedi.

Abdullayev, TÜRKSOY üyesi ülkelerin beraber geçirdiği 30 yıldaki başarılarını kutlayarak, gelecekte bu ülkeler arasında daha derin bir işbirliğinin olmasını dört gözle beklediklerini kaydetti.

TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Yusuf ise "Türk kültürü, malumunuz, tarihsel süreç içerisinde diğer halkların kültürlerinden de etkilenerek biriktirilmiş muazzam bir değerler kültürüdür" sözlerini sarf etti.

Yusuf, insanlığın barışa, hoşgörüye ve karşılıklı anlayışa her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu bugünlerde, bu konser programının tertip edildiğini belirtti.

Bu konserin, Doğu ve Batı, Kuzey ve Güney arasındaki kültürel işbirliğine ve yakınlaşmaya katkı vermesi dileklerini dile getiren Yusuf, konserde emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.

Etkinlikte, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev'in video mesajı da paylaşıldı.

Raev, mesajında, Türk devletleri arasındaki ortak değerlerle kurulan ilk uluslararası kuruluş olan TÜRKSOY'un, 30 yıldır aynı tarihi, dili ve geleceği paylaşan Türk halkları arasındaki "manevi altın köprü" misyonunu yerine getirmekte olduğuna dikkati çekti.

TÜRKSOY'un, Türk halklarının medeniyetini ve kültürel mirasını geliştirme ve gelecek nesillere aktarma konusunda önem taşıdığına işaret eden Raev, "Dünyamız, çok zor zamanlardan geçiyor, her gün başka bir insanlık dramına şahit oluyoruz. Kültürün birleştirici ve iyileştirici gücüne en çok ihtiyaç duyduğumuz zamanları yaşamaktayız" değerlendirmesinde bulundu.

(AA/CPY/FEZ)