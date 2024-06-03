Türkiye’de Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçimlerin yenilenmesine karar verdiği üç ilçe ve dört beldede seçmenler sandık başına gidildi.

YSK, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından yapılan itirazları incelemiş, bazı ilçelerde, beldelerde ve mahallelerde seçimlerin yenilenmesine karar vermişti.

Kayseri Pınarbaşı'nda yenilenen seçimi de kesin olmayan sonuçlara göre 6 bin 783 oy alan CHP'nin adayı Deniz Yağan kazandı. MHP'nin adayı Menduh Uzunoğlu ise 6 bin 494 oy aldı.

Şanlıurfa'nın Hilvan Belediye Başkanlığı seçimini de ilk sonuçlara göre DEM Parti adayı Serhan Paydaş kazandı.

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde ise belediye başkanlığını AKP'nin adayı Ünal Demircioğlu kazandı. Demircioğlu, 31 Mart seçimlerinde İYİ Parti adayının bir oy gerisinde kalmıştı.

-Güzelyurt'ta seçim farkı bir oydu

Kayseri'nin Pınarbaşı, Şanlıurfa'nın Hilvan ile Aksaray'ın Güzelyurt ilçelerinde seçmenler tekrar sandığa gidilmişti.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran, Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar ve Aksaray'a bağlı Sağlık beldelerinde de seçimler yeniden düzenlendi.

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde 31 Mart’ta yerel seçimleri CHP 324 oy farkla kazanmıştı. İkinci en çok oyu alan aday MHP’dendi. YSK, MHP’nin itirazı üzerine seçimleri “mühürsüz pusula” gerekçesiyle iptal etti. İptal kararının ardından Kayseri Valiliği, Vali Yardımcısı Ömer Tekeş’i Pınarbaşı Belediye Başkanlığı’na kayyum olarak atadı.

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde ise seçimi DEM Parti'nin adayı kazanmıştı. AKP’nin 15 sandık için yaptığı itiraz sonucunda seçimlerin yenilenmesine karar verilmişti.

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde seçimi İYİ Parti’nin adayı, AKP’li adaydan bir oy fazla alarak kazanmıştı. AKP, "kısıtlı seçmenlerin" oy kullandığı gerekçesiyle seçim sonuçlarına itiraz etmişti.