“Şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış bu topraklarda Kıbrıs Türk halkının yolcu değil hancı, misafir değil ev sahibi olduğunu tüm dünyaya tekrar ilan ettik”

Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KKTC'yi hak ettiği saygın konuma taşımak için Kıbrıs Türk halkıyla omuz omuza olmaya devam edeceklerini belirterek, “Şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış bu topraklarda Kıbrıs Türk halkının yolcu değil hancı, misafir değil ev sahibi olduğunu tüm dünyaya tekrar ilan ettik.” dedi.

Eski Ercan Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST KKTC Kapanış ve Ödül Töreni’nde konuşan Kacır, milli teknoloji hamlesinin meydanı TEKNOFEST’te Kıbrıs Türk halkının yoğun ilgisiyle, tarihle, bilimle ve teknoloji ile yorulmuş muazzam bir coşku yaşadıklarını ifade etti.

“Şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış bu topraklarda Kıbrıs Türk halkının yolcu değil hancı, misafir değil ev sahibi olduğunu tüm dünyaya bire kez daha tekrar ilan ettik." ifadesini kullanan Kacır, Türk milletinin, bilim insanlarının, mühendislerinin, teknisyenlerinin alın ve akıl terinin eserlerle, her biri dünyada büyük yankı uyandıran teknoloji harikalarıyla hep birlikte iftihar ettiklerini aktardı.

KKTC, Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen gençlerin, yenilikçi projelerle kendilerini gururlandırdığını belirten Kacır, bu toprakların gençlerinin isterlerse ve çalışırlarsa başaramayacakları hiçbir şey olmadığını gördüklerini belirtti.

- “Bir ve beraber olacak, bu hedeflere hep birlikte koşacağız”

Arzularının Türk milletinin yükselişinin sembolü TEKNOFEST'in bu coşkusunun KKTC'de devam etmesi olduğunu belirten Kacır, konuşmasında “Arzumuz, 100 bine yakın üniversite öğrencisiyle, eşsiz güzellikleri ile Akdeniz'in parlayan incisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin dünyanın dört bir yanına hizmet sunacak bilişimcilerin, teknoloji girişimlerinin adresi konumuna gelmesidir. Burada geliştirilen yenilikçi dijital ürün ve hizmetlerin Kuzey Kıbrıs'tan dünyaya açılan birer başarı hikayesine dönüşmesidir. Yıllarca haksız izolasyonlara maruz kalan Kıbrıs Türk halkının refahının yükselmesidir. Bir ve beraber olacak, bu hedeflere hep birlikte koşacağız.” ifadelerini kullandı.

KKTC'yi hak ettiği saygın konuma taşımak için kardeş Kıbrıs Türk halkıyla omuz omuza olmaya devam edeceklerini söyleyen Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi"ne adeta bir seferberlik ruhuyla sahip çıkacaklarını belirtti.

TEKNOFEST yarışmalarına katılan Milli Teknoloji Hamlesi kahramanı gençleri yürekten kutlayan Kacır, anne ve babalarının, öğretmenlerinin ve göğüslerini kabartan, iftihar kaynağı TEKNOFEST kuşağını tebrik eden Kacır, şöyle devam etti:

“Misafirperverlikleriyle bizleri bağrına basan kardeş toprakların, Kuzey Kıbrıs'ın evlatlarına, tüm paydaşlarımıza TEKNOFEST'in düzenlenmesine sundukları katkılar için şükranlarımı sunuyorum. Gelin hep birlikte haykıralım Kuzey'den, anavatanımız Türkiye'den duyulsun, ‘Yaşasın Türkiye’, 'Yaşasın hür ve egemen KKTC’. Gelin gür sesle haykıralım, doğudan, batıdan ve mutlaka güneyden duyulsun, 'Yaşasın Türkiye’, ‘Yaşasın hür ve egemen KKTC’."