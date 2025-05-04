"Halk sağlığı uzmanı istihdam etme sürecine başlandı. Düzenleme bir hekime özel değil, yedi sağlık merkezinde birçok hekimin görev yerlerinde düzenlemeler yapıldı"

Sağlık Bakanlığı, birinci basamak sağlık hizmetlerinde daha etkin verimlilik elde etmek amacıyla yeniden yapılanmaya gidileceğini; bu doğrultuda halk sağlığı uzmanı istihdam etme sürecine başlandığını kaydetti.

Bakanlık açıklamasında, bu yıl uzmanlığını tamamlayacak aile hekimi ile birlikte Halk Sağlığı Uzmanının bilgi ve deneyimlerinden yararlanmak üzere Mağusa ilçesinde görev yapan birçok hekimin görev yerinde değişikliğine gidildiği belirtildi.

Kamuoyunda yer aldığı gibi bir hekime özel bir düzenlemenin söz konusu olmadığı vurgulanan açıklamada, yedi sağlık merkezinde birçok hekimin görev yerlerinde düzenlemeler yapıldığı ifade edildi.

Böylelikle hizmet kalitesinin artırılması ve bölgesel ihtiyaçların daha sağlıklı şekilde karşılanmasının amaçlandığı belirtilen açıklamada, bu hizmetler için ihtiyaç duyulan yeni kadrolara kadrolu pratisyen hekim istihdamı sürecinin başlatıldığı, ilgili yazışmaların geçen ay yapıldığı kaydedildi.

Hastalıkların erken teşhis edilmesi, bağışıklama, aile planlaması, beslenme alışkanlıklarının düzenlenmesi, anne ve çocuk sağlığı hizmetleri ile ilgili halkı bilgilendirmenin önemine işaret edilen açıklamada, “Birinci basamak sağlık hizmetlerinin halka yönelik sağlıkla ilgili risk faktörlerini ve sorunları belirleyerek bu sorunların önlenmesi ve iyileştirme çalışmaları yaparak bireye yönelik koruyucu, tanı, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin planlanması ve uygulanması temel görevleridir.” denildi.

Yaklaşık 20 yıl kadar sonra Sağlık Bakanlığı bünyesinde halk sağlığı uzmanı istihdam edilme aşamasında olunduğu kaydedilen açıklamada, “Bu doğrultuda bölgelere daha etkin 1. Basamak sağlık hizmeti verebilmek açısından yeniden bir yapılanmaya gidilmiştir. Tamamen yasal bir çerçevede gerçekleştirilmiştir . Hem hekimlerin kamudan tayin ediliş yerlerine hem de görev yetki ve sorumluluklarına uygun bir düzenleme olup, temel amaç halkın daha iyi sağlık hizmeti alabilmesi yönündedir.” ifadeleri yer aldı.

-“Düzenleme bir hekime özel değil”

Yapılan düzenlemenin bir hekime özel olmadığı vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Kamuoyunda yer aldığı gibi bir hekime özel bir düzenleme olmayıp, yedi sağlık merkezinde birçok hekimin görev yerlerinde düzenlemeler yapılmıştır . Kamu yararı güdülerek kırsallardaki insanımızın yerinde daha etkin hizmet alması amacımız insanımıza daha kaliteli hizmet sunmaktır. Düzenleme yaptığımız hiçbir sağlık merkezinde hekimlik hizmetlerinin geriye gitmesi söz konusu değildir . Bu düzenleme ile deneyimli hekimlerin tecrübelilerinden daha fazla yararlanma hedeflenmiştir.

Dolayısıyla sosyal medyada bahsedilen tek bir hekime yönelik değişiklik olmayıp; kamu yararı çerçevesinde yedi sağlık merkezinde hizmet değişikliğine gidilmiştir. Yapılan bu değişiklikler tamamen yasal boyutta yapılmış olup, hekimlerin görev tanımları içerisinde hizmet vermeleri söz konusudur.”

-Evde bakım hizmetlerine devam ediliyor

Geçtiğimiz yıl İskele ilçesinde başlatılan ve sözleşmeli hekim ile hemşirelerin halkın evine giderek sağlık hizmeti sunduğu Evde Bakım Hizmetleri modelinde etkin neticeler alındığı da vurgulanan açıklamada, “Bu başarılı model sürdürülecek olup, aynı zamanda Mesarya ve Tatlısu bölgelerinde de nüfusa dayalı sağlık hizmet planlamaları yapılmaktadır.” Denildi.