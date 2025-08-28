Girne’de elektrik kesintisi

Girne’de yarın bazı bölgelere 16.00 ile 18.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışmasından kaynaklanacak kesintiden Naci Talat Caddesi, Karaoğlanoğlu Caddesi, Karaoğlanoğlu Sanayi Bölgesi, Kasgar Court Hotel ile Civarı, GAÜ Kavşağı ile Hasan Cafer Ortaokulu arasında kalan bölge etkilenecek.