Girne’de elektrik kesintisi
Girne’de yarın bazı bölgelere 16.00 ile 18.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışmasından kaynaklanacak kesintiden Naci Talat Caddesi, Karaoğlanoğlu Caddesi, Karaoğlanoğlu Sanayi Bölgesi, Kasgar Court Hotel ile Civarı, GAÜ Kavşağı ile Hasan Cafer Ortaokulu arasında kalan bölge etkilenecek.