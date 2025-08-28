Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Behcet Çelebi, Gazi Üniversitesi kontenjanlarına başvuruların 2-5 Eylül tarihleri arasında olacağını duyurdu.

Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Behcet Çelebi, yaptığı yazılı açıklamada, Gazi Üniversitesi kontenjanlarına başvuru yapmak isteyen öğrencilerin 2 – 5 Eylül (her iki tarih dahil) tarihleri arasında başvurularını https://obs.gazi.edu.tr/oibs/foa_app/login.aspx adresinden yapabileceklerini kaydetti.

Çelebi, Gazi Üniversitesi ile KKTC Milli Eğitim Bakanlığı arasında 2 Aralık 2021 tarihinde imzalanan işbirliği protokolü kapsamında; Gazi Üniversitesi’nin KKTC uyruklu A level sonuçlarına sahip öğrencilere için belirlenen kontenjanlar hakkında detaylı bilgiye https://obs.gazi.edu.tr/oibs/foa_app/login.aspx adresinden ulaşılabileceğini belirtti.

Gazi Üniversitesi tarafından KKTC için ayrılan A-Level kontenjanları tablosu ektedir

