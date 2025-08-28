Ortaköy Sivil Savunma Çemberi ile Ortaköy trafik ışıkları arasındaki güzergahın ilk 150 metresinde yarın sabah trafik akışı kontrollü sağlanacak; akşam saat 20.00'den itibaren ise belirtilen alan araç trafiğine kapatılacak.

Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, yolda asfalt çalışması yapılacağı kaydedildi ve bu güzergahı kullanacak sürücülerin trafik yönlendirmelerine dikkat etmesi istendi.