Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Gümrük Dairesi depolarında meydana gelen yangında yanan malların listesini açıklaması için Maliye Bakanlığı’na çağrı yaptı.

Özersay yaptığı yazılı açıklamada, yangın nedeniyle üzüntü duyduklarını ancak çeşitli spekülasyonların önünü almak için Bakanlığın olabildiğince hızlı hareket ederek şeffaf davranması gerektiğini söyledi.

Özersay, “Sayın Bakan yanan malların büyük bölümünün kaçakçılık çerçevesinde imha edilecek olan mallar olduğuna işaret ettiğine göre hiç gecikmeksizin bu malların listesini kamuoyuna açıklamalıdır. Bu konuda Bakanlığın açıklama yapması, şeffaf davranması olası soru işaretlerini önleyecektir. Kuşkusuz bu işin arkasında başka şeyler varsa da bunun ortaya çıkması için iyi bir başlangıç adımı teşkil edecektir” dedi.

“Bu ülkede maalesef bu konularda kötü örnekler var. Ne biz ne de kamuoyu henüz devlet Laboratuvarı ve oradan kalan soru işaretlerini ve şüpheleri unutmadık.” diyen Özersay, o dönemde gerek sigortalanma gerekse önceden oraya alındığı söylenen cihazlar konusunda çok ciddi soru işaretleri oluştuğunu savundu.

-“Bu depodaki mallar veya depo sigortalanmış mıydı?”

“Bu depolar ya da depolarda bulunan mallar sigortalanmış mıydı?” diye soran Özersay, eğer öyleyse kim tarafından sigortalandığının açıklanmasını istedi. Özersay, “Neden mi? Çünkü geçmişte gerek Teknecik Elektrik Santralindeki cihazların gerekse yanan devlet laboratuvarındaki cihazların sigortalanması olaylarında ciddi ihmallerin ve siyasi kıyakların yaşandığı bilinmektedir. Bu açıdan bu soruların sorulmasını kimse yadırgamamalıdır hatta bu sorular sorulmadan kamuoyuna şeffaf bilgi verilmelidir” dedi.