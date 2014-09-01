ERDOĞAN’I TAŞIYAN ÖZEL UÇAK SAAT 23.00’TE ERCAN’DAN HAVALANDI

Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini bugün KKTC’ye yapan Türkiye’nin 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık 10 saatlik ziyaretini tamamladı.

Erdoğan ve beraberindekiler, Türkiye Cumhurbaşkanlığı’nın yeni uçağı TC-TUR adlı Airbus A330-200 tipi uçağıyla İstanbul’a gitmek üzere saat 23.00’te Ercan Havalimanı’ndan ayrıldı.

Erdoğan’ı Ercan’dan Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, Dışişleri Bakanı Özdil Nami, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim Akça, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral İsmail Serdar Savaş, Güvelik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlyas Bozkurt ve bazı milletvekilleri ile diğer yetkililer uğurladı.

Bugün saat 13.00 sıralarında adaya gelen Erdoğan ve heyeti, sırasıyla Dr. Fazıl Küçük’ün ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın kabirlerini ziyaret ederek çelenk koydu, özel defterleri imzaladı.

Cumhurbaşkanlığı’na gidişinde askeri törenle karşılanan ve Cumhurbaşkanı Eroğlu ile önce baş başa görüşen Erdoğan, Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanı Serdar Denktaş, bakanlarla da bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile ortak açıklama yapan ve gazetecilerin sorularını yanıtlayan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs sorunu ve Türkiye’den borularla gelecek su konuları üzerinde durdu; Kıbrıs Rum tarafına ve dünyaya yönelik mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nde Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber ve siyasi parti başkanlarıyla görüştü.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’nı ve Boğaz Şehitliği’ni ziyaret eden Erdoğan, son olarak Cumhurbaşkanı Eroğlu’nun ve eşinin onuruna verdiği akşam yemeğine de katıldı.

Erdoğan'a, KKTC ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, kızı Sümeyye Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve eşi Hülya Çavuşoğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Malatya Milletvekili Ömer Faruk Öz, MHP Genel Başkan Yardımcısı Tuğrul Türkeş ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu eşlik etti.