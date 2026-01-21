Uzun yıllar boyunca tiyatroya oyuncu, yönetmen, eğitmen ve yazar kimlikleriyle büyük katkılar sunan Haldun Dormen 97 yaşında yaşamını yitirdi.

Usta tiyatrocu Dormen, bir süredir grip nedeniyle özel bir hastanede yoğun bakım servisinde yatıyordu. Ünlü oyuncunun ölümü derin üzüntü yarattı.

HALDUN DORMEN KİMDİR?

5 Nisan 1928’de Mersin’de doğan Haldun Dormen, Türk tiyatrosunun en önemli oyuncu, yönetmen ve yazarlarından biri olarak bilinir. Dormen, 1955 yılında Dormen Tiyatrosu’nu kurarak Türk tiyatrosuna yön veren bir ekol oluşturdu. Televizyon programları, köşe yazıları ve akademik çalışmalarıyla da sanat hayatını sürdüren Dormen, 'Dadı' dizisindeki Uşak Pertev rolüyle geniş kitlelerce tanındı.