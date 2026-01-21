Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Abdullah Ekinci ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Görüşmede, doğal afetler ve sel taşkınlarına ilişkin hazırlanan teknik rapor Cumhurbaşkanı Erhürman’a sunuldu. Oda yetkilileri ayrıca ODTÜ–İMO Afet Merkezi (AFMER) oluşumu ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Sunumda 2010 Şubat ve 2025 Aralık sel ve taşkınları, Gönyeli taşkını teknik analiz raporu, doğal afetlere karşı bütüncül çözüm yaklaşımı, altyapı iyileştirme ile deprem, taşkın ve kuraklık başlıkları ele alındı.