TÜRK-SEN Genel Başkanı Bıçaklı, halkı pazartesi Meclis önündeki eyleme katılmaya davet etti.

Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRKSEN) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, hükümetin, toplumun büyük bir kısmının karşı çıkmasına rağmen, fiber-optik konusundaki yasayı pazartesi yine ısrarla Meclisin gündemine getirerek yasallaştırmak istediğini belirterek, TÜRK-SEN Federasyonu ve başta TEL-SEN olmak üzere bu yasanın geçmemesi için her türlü yasal eylemi yapmaya devam edeceklerini bildirdi.

Bıçaklı yaptığı yazılı açıklamada, buna bağlı olarak pazartesi günü TEL-SEN’in, Telekomünikasyon Dairesi'nde, KTAMS’ın Meclis te ve BTHK’da, öğretmenlerin Lefkoşa okullarında bir günlük grev koyarak sürece destek vereceğini kaydetti.

Bıçaklı, ayrıca bütün sendikalar, muhalefet partilerinin temsilcileri ve üyeleri ile pazartesi günü saat 10.00’da Meclis önünde olunacağını ifade etti.

Bıçaklı açıklamasında, “Bu nedenle kurumlarımızın gerçek sahibi olan halkımızı da kendi mallarına sahip çıkma adına bu eyleme katılmaya davet ediyoruz. Ayrıca bu konuya olumsuz bakan bütün sivil toplum örgütlerini de eyleme katkı koymaya davet ediyoruz.” ifadelerine yer verdi.