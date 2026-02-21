Lefkoşa, Demirhan ve Gazimağusa’da meydana gelen üç ayrı olayda 6 kişi tutuklandı.

- Lefkoşa’da uyuşturucu operasyonu

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Lefkoşa’da dün Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, tasarrufunda yaklaşık 145 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 11 adet hap tespit edilen U.O. (E-42) tutuklandı.

- Demirhan’da kavga ve rahatsızlık: 2 tutuklu

Demirhan’da bugün saat 02.00 sıralarında bir süpermarkete ait araç park yerinde, alkollü şekilde kavga ederek çevreye rahatsızlık verdikleri bildirilen S.Y. (E-43) ile U.O. (E-31) tutuklandı.

- Gazimağusa’da hırsızlık: 3 zanlı tutuklandı

Öte yandan, Gazimağusa’da 19-20 Şubat tarihlerinde bir apartmanın damında muhafaza edilen iki ayrı şahsa ait 4 mutfak tüpünü çaldıkları tespit edilen M.Z.T. (E-44), M.D. (E-21) ve O.D. (E-65) tutuklandı.

Polis, söz konusu olaylarla ilgili soruşturmaların devam ettiğini kaydetti.