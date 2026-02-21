Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nın açıklamalarına ilişkin, “Ciddiyetle bağdaşmayan açıklamalara yanıt vermekten vazgeçeli çok oldu” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nın basın toplantısındaki iddialarını değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erhürman'ın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Sn. Tahsin Ertuğruloğlu'nun açıklamalarını dinledim. Siyasette ciddiyetin ve nezaketin önemli olduğunu düşünürüm her zaman. Ciddiyetle (hele de hep sözü edilen devlet ciddiyetiyle) ve nezaketle bağdaşmayan açıklamalara yanıt vermekten vazgeçeli çok oldu!"