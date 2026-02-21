Lefkoşa Gençlik Derneği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın dayanışmasını güçlendirmek ve toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla Kadın Futbol Turnuvası düzenliyor.

Dernek’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, “Sahada Mücadele, Hayatta Dayanışma” sloganıyla gerçekleştirilecek turnuva, 7 Mart Cumartesi günü Atatürk Öğretmen Akademisi Halı Sahası’nda oynanacak.

Bağış etkinliği niteliği taşıyan organizasyondan elde edilecek gelir kadınlara yönelik destek çalışmalarına aktarılacak.

Turnuvaya katılacak takımların en az 6, en fazla 8 kişiden oluşması gerekiyor; takım katılım ücreti ise 2500 TL.

Başvurular, Lefkoşa Gençlik Derneği’nin sosyal medya profilinde yer alan kayıt formu üzerinden yapılacak. Etkinliğe ilişkin detaylı bilgi almak isteyenler sosyal medya hesapları üzerinden dernek ile iletişime geçebilir. Başvuru formuna "https://forms.gle/Fe18eWD2q352CAA9A" linki üzerinden ulaşılabilir.