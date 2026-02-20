Norveç Silahlı Kuvvetleri (FOH) Sözcüsü Brynjar Stordal’ın açıklamasına göre Irak ve Ürdün’de yaklaşık 60 Norveç askeri görev yapıyor. Irak’taki askerler son dönemde Ortadoğu’da artan gerilim nedeniyle çekildi.

Durumun ‘geçici olduğunu’ belirten Stordal, Irak’tan çekilen asker sayısı ve bunların nerede olduklarına ilişkin bilgi paylaşmadı.

Sözcü kararın ABD ile İran arasında gerilimle ilgili olup olmadığına dair yorum yapmadı:

“Mümkün olan yerlerde görevlerine devam eden askerler var. Onlar da belirli güvenlik kontrollerinden geçiyor.”

ABD, Ortadoğu’ya askeri sevkiyatı artırdı

ABD ile İran heyetleri Cenevre’de nükleer müzakerelerin ikinci turu kapsamında görüştü. İki ülke arasında nükleer görüşmelerin ilk turu 6 Şubat’ta Umman’da, ikinci turuysa 17 Şubat’ta İsviçre’nin Cenevre’de yapıldı.

İkinci görüşme sonrası ABD ile İran’ın temel meselelerde uzlaşıldığı bildirildi.

Müzakerelerde, uranyum zenginleştirme ve İran’daki yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılması gibi konular, taraflar arasındaki temel anlaşmazlıktu.

Bu sırada İsrail de ABD ile İran arasındaki herhangi bir anlaşmanın balistik füzelerin sınırlandırılmasını ve İran’ın bölgedeki müttefiklerine verdiği desteğin sona erdirilmesini de içermesini talep ediyor. Bu da anlaşmayı nükleer programın ötesine taşıyacak ek başlıklar anlamına geliyor.

Son günlerde ABD, Ortadoğu’da hava ve deniz askeri unsurlarını önemli ölçüde arttırdı. CNN’in haberine göre Trump’a askeri seçeneklerle ilgili bilgilendirme yapılmış.