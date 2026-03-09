Çelik, NTV'deki "Özel Röportaj" programında, gazeteci Ahmed Arpat'ın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Ömer Çelik, Türkiye Milli Savunma Bakanlığınca, KKTC'nin güvenliğinin artırılmasına yönelik kademeli planlamalar çerçevesinde, 6 adet F-16 savaş uçağının ve hava savunma sistemlerinin buraya konuşlandırılmasına ilişkin ise şunları kaydetti:

-“Rum tarafı şu anda Siyonizmle, Siyonist saldırganlıkla, bu soykırımcı şebekeyle en yakın duran taraflardan bir tanesi”

"Doğu Akdeniz'deki durum ortada. KKTC'nin güvenliğini düşünmek zorundayız. Rum tarafı şu anda Siyonizmle, Siyonist saldırganlıkla, bu soykırımcı şebekeyle en yakın duran taraflardan bir tanesi. Tabii bu da esasında alınlarına yazılan bir utanç vesikası olacak. Yani bu kadar soykırım yapılırken bu anlaşmaları imzalayan ya da bu ilişkileri kuran en başta Yunanistan'la, Rum Kesimi geliyor. Tabii burada doğal olarak bizim oradaki hak ve menfaatlerimiz açısından, KKTC'nin güvenliğini sağlamak açısından kuvvet dengesini daha da pekiştirmek üzere bu adımları atmamız gayet normal. Bu, herhangi bir kimseye karşı atılmış bir adım değil. Güvenlik perspektifini pekiştirme açısından atılmış bir şey."