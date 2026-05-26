Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), elektrik tarifelerine 1 Haziran’dan itibaren yüzde 22 artış yapılacağını açıkladı.

Kurumdan yapılan açıklamada, enerji maliyetlerini etkileyen unsurlardaki artışlara bağlı olarak tarife düzenlemesine gitme zorunluluğu oluştuğu kaydedildi.

Kıb-Tek’in 14 aylık süre zarfında elektrik tarifelerinde düzenleme yapmadığı kaydedilen açıklamada, “Bu süre zarfında yakıt fiyatlarında yüzde 60’ın üzerinde, hayat pahalılığında yüzde 38 ve dövizde yüzde 18 oranının üzerinde artışların oluştuğu da bilinmektedir. Maliyetleri etkileyen bütün bu faktörlerin değerlendirilmesine bağlı olarak, Kıb-Tek’in mali yapısının sürdürülebilmesi adına elektrik tarifelerine 1 Haziran 2026 itibarıyla yüzde 22 oranında artış yapılmak zorunda kalınmıştır.“ denildi.