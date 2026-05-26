Başkent Lefkoşa, Girne ve Alsancak’ta meydana gelen üç farklı “resmi sahte belge düzenleme, tedavüle sürme ve sahtekarlıkla kayıt temini” olayında beş kişi tutuklandı, bir kişi ise polis tarafından aranıyor.

-Başkentte oturma izni için “sahte kira sözleşmesi”

Polisten verilen bilgiye göre Ağustos 2024’te Lefkoşa’da R.S.(E-34) ve G.S.’nin (K-26), oturma izni çıkarabilmek için, M.U.’ya (K-44) 52.000TL verip G.S.’nin gerçekte Lefkoşa’da bir apartman dairesinde ikamet etmediği halde, bu dairede ikamet ettiği gösteren sahte bir kira sözleşmesi hazırladıkları ve sahte kira sözleşmesini ilgili dairelerde ibraz edip tedavüle sürerek sahtekarlıkla kayıt temin ettikleri tespit edildi. Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada R.S. ve G.S. tespit edilerek tutuklandı; M.U. ise aranıyor.

-“ Girne’de “sahte KKTC sürüş ehliyeti” düzenleme

Öte yandan Ekim 2025 ve Nisan 2026 tarihleri arasında, Girne’de M.R.(E-32) ve M.D.S.I.’nin (E-30), KKTC’de ikamet eden ve sürüş ehliyetleri olmayan yabancı uyruklu kişilere, KKTC sürüş ehliyeti çıkarmak için, yurt dışında düzenledikleri sahte sürüş ehliyetlerini KKTC’ye getirerek, Girne’de bir şoför okuluna ibraz edip tedavüle sürdükleri ve KKTC sürüş ehliyetine çevrilmesini sağlayarak sahtekarlıkla kayıt ve 48,000 TL ile 695 ABD doları para temin ettikleri tespit edildi.

Yürütülen soruşturmada, M.R. ve M.D.S.I. tespit edilerek tutuklandı.

- Alsancak’ta “Sahte banka dekontu düzenleme”

Üçüncü olay, 22 Nisan tarihinde, Alsancak’ta meydana geldi. Bir araç kiralama şirketine müşteri olarak giden M.M’nin (E-22), bir aylığına salon araç kiralamak için ilgili şirket yetkilisi ile 1.725 euro karşılığında anlaştıkları belirtildi. Ancak M.M’nin şirketin hesabına para göndermemesine rağmen, parayı havale ettiğini gösteren sahte bir banka dekontu düzenlediği ve şirket yetkilisine whatsapp üzerinden gönderip tedavüle sürerek aracı teslim alarak, sahtekarlıkla kredi temin ettiği tespit edildi.

Yürütülen soruşturmada, M.M. Ercan Havalimanı’ndan yurt dışına çıkış yapacağı sırada tespit edilerek tutuklandı.