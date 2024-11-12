ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, seçim kampanyasının direktörlerinden Susan Summerall Wiles’ı Beyaz Saray Genel Sekreterliği görevine getirdi.

Trump göreve resmen 20 Ocak 2025'teki yemin töreni ile başlayacak.

2017-2021 arasındaki dönemde görev yapan isimlerin çoğunun geri dönmesi beklenmiyor. Buna karşın bazı sadık isimler yeni yönetimde yer alabilir.

Dışişleri, İç Güvenlik Bakanlığı, Çevre Koruma Ajansı ve BM Büyükelçiliği gibi bazı makamlara da atanacak isimler belli oldu.

Donald Trump’ın bu kez çevresi, kabinesini, Beyaz Saray yönetimini ve federal hükümet makamlarını doldurabilecek isimlerle çevrili.

Atamalar, Trump'ın yeni dönem siyaseti hakkında işaretler vermesi nedeniyle de yakından izleniyor.

-Beyaz Saray Genel Sekreteri - Susie Wiles

Trump’ın seçim kampanyasını direktör olarak yürüten iki isim Susie Wiles ve Chris LaCivita, seçim zaferinin arkasındaki beyinlerdi.

Donald Trump seçim zaferi konuşmasında Wiles’tan, sakin gücüne bir gönderme yaparak ‘buz kadın’ olarak bahsetti.

Beyaz Saray Genel Sekreteri olarak atanan Wiles, aynı zamanda bu görevi üstlenen ilk kadın olacak.

ABD siyasi sisteminde, Beyaz Saray Genel Sekreterliği en önemli birkaç makam arasında bulunuyor.

Genel Sekreter, kabine üyelerini koordine ediyor, yasama ile müzakerelere yürütüyor, tüm politika birimlerinin denetimini sağlamanın yanında, başkana erişimin anahtarını da elinde tutuyor.

67 yaşındaki Wiles, 1980 yılında Ronald Reagan'ın başkan olduğu seçim kampanyasında da çalışmıştı.

Cumhuriyetçi Parti’de saygı gören bir isim olan Wiles’ın, Trump’ın yakın çevresindeki şişkin egoları kontrol edebilecek bir isim olduğu yorumu yapılıyor. Donald Trump ilk döneminde dört kez genel sekreter değiştirmişti.

- Çevre Koruma Ajansının başına Zeldin'i getirildi

Trump, ABD Çevre Koruma Ajansının başına, eski Temsilciler Meclisi Üyesi Lee Zeldin'i getirdiğini duyurdu.

Çevre Koruma Ajansının yöneticiliğine, 2015-2023 yıllarında ABD Kongresinde görev yapan, 44 yaşındaki Zeldin getirildi.

Trump, basın açıklamasında, Zeldin'in "çok güçlü bir hukuki geçmişe sahip olduğunu, ayrıca adil ve hızlı şekilde serbestleşme kararları alınmasını sağlarken en yüksek çevre standartlarını koruyacağını" söyledi. Zeldin de, X'teki hesabından yaptığı açıklamada, "Çevre Koruma Ajansının yöneticisi olarak Başkan Trump'ın kabinesine katılmak benim için bir onurdur." ifadelerini kullandı.

-Adalet Bakanlığı için adaylar

Trump'ın ikinci döneminde merakla beklenen bir diğer atama Adalet Bakanlığı makamı için olacak.

İlk döneminde Jeff Sessions ve William Barr ile sarsıntılı süreçler geçiren Trump’ın bu kez sadık bir isme yönelecektir.

Adalet Bakanlığı için ortaya atılan isimler arasında, Trump’ın gizli belgeler davasını düşüren federal yargıç Aileen Cannon var.

Yine 2020’deki seçim sonuçlarını geri döndürme çabalarında Trump’a yardım ettiği iddia edilen eski Adalet Bakanlığı avukatı Jeffrey Clark adaylar arasında.

Texas Başsavcısı Ken Paxton, ilk yönetimde üç ay bakanlığa vekalet etmiş olan Matthew Whitaker gibi isimler de konuşuluyor.

-Göç vaadi ve İç Güvenlik Bakanlığı

Donald Trump’ın düzensiz göçmenleri sınır dışı etme ve Meksika sınırını kapatma vaatleri, İç Güvenlik Bakanlığı’nın yetkisinde hayata geçirilmeye çalışılacak.

Trump beklendiği gibi Tom Homan’ı bu makama atadı.

62 yaşındaki Homan, düzensiz geçişleri caydırmak için tartışmalı bir planı desteklemiş bir isimdi. Bu plan, göçmenlerin çocuklarının ebeveynlerinden alınmasını da içeriyordu.

Homan, Trump'ın göç konusundaki planlarını desteklemeye devam ediyor.

Trump'ın göç başlığındaki siyasetinin mimarı olarak kabul edilen Stephen Miller’ın da Beyaz Saray'da üst düzey bir danışmanlık görevine getirilmesi bekleniyor.

-Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı görevi için Florida Senatörü Marco Rubio’nun ismi geçiyordu.

53 yaşındaki Rubio, 2016 seçimleri öncesi Cumhuriyetçi Parti’nin adayı olabilmek için Trump ile yarışmıştı.

Çin’e karşı sert siyaset yanlısı olan Rubio, Senato dış ilişkiler komitesinin kıdemli bir üyesi.

New York Times gazetesi üç kaynaktan Rubio'nun yeni ABD Dışişleri Bakanı olacağını doğrulattı.

-Yeşil Bereli Ulusal Güvenlik Danışmanı

Donald Trump, merakla beklenen Ulusal Güvenlik Danışmanlığı koltuğu için Michael Waltz'ı seçti.

Afganistan'da da görev yapmış eski bir asker olan Waltz, Çin'e karşı şahin siyaseti savunan bir isim. Öyle ki, Pekin ile Washington'un "bir soğuk savaş içinde" olduğunu değerlendiriyor.

Trump'ın ilk döneminde, görevdeki son aylarında ulusal güvenlik konseyinde görev alan Kash Patel’in Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA’in direktörü olması bekleniyor.

ABD’nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi olarak ise New York Kongre üyesi olan Elise Stefanik ismi netleşti. Trump’ın ilk döneminde, yönetime sadık isimlerden biri olarak gösterilen Stefanik, Ocak'tan itibaren bu görevi yürütecek.

Trump kendi sosyal medya uygulaması Truth Social’dan, ilk döneminde BM Büyükelçisi olan Nikki Haley ve eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya görev vermeyeceğini duyurdu.

Nikki Haley, Cumhuriyetçi Parti’nin adayı olmak için Trump ile yarıştığı süreçte de rakibi için sert ifadeler kullandı.

Pompeo savunma bakanı olmak için en güçlü adaylardan biri olarak görülüyordu.

-Aşı karşıtı RFK Jr ne rol alacak?

Suikast sonucu öldürülen ABD Başkanı John F Kennedy'nin yeğeni, RFK Jr. olarak bilinen Robert F. Kennedy, çevre konularında uzmanlaşmış bir avukat.

Aynı zamanda Trump lehine çekilene dek başkanlık seçiminde bağımsız adaydı.

Kennedy’nin yeni Trump yönetiminde kamu sağlığı ile ilgili kurumun başına getirilmesi olası.

Tıp alanında bir diploması olmamasına karşın 70 yaşındaki Kennedy’ye "kamu sağlığı çarı” ünvanı verilebilir.

RFK Jr. Covid salgını sürecinde aşı karşıtları cephesinde öne çıkmıştı.

-Elon Musk ne rol alabilir?

Dünyanın en zengin adamı olan Elon Musk, Trump'ın yeniden seçilmesi için milyonlarca dolar harcadı.

Seçilmiş başkan Donald Trump, ikinci döneminde israfı ortadan kaldırmak için Musk’a yönetiminde görev vereceğini söyledi.

Musk söz konusu girişime, DOGE kısaltması üzerinden "Hükümet Verimliliği Bakanlığı" adını verdi. DOGE aynı zamanda milyarder iş insanının popülerleştirdiği bir meme ile kripto para biriminin de adı.

Ancak 53 yaşındaki Musk, küresel diplomaside de rol oynayabilir. Musk, seçim sonrası Trump’ın Ukrayna lideri Zelenskiy ile yaptığı ilk görüşmeye de katıldı.