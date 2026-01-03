Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Venezuela'ya düzenlenen saldırıların ABD tarafından yapıldığını açıkladı.

Bu operasyonun, ABD kolluk kuvvetleriyle işbirliği içinde düzenlendiğini belirten Trump, şunları kaydetti:

"ABD, Venezuela ve lideri Başkan Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlemiş ve Maduro ile eşi yakalanarak ülke dışına çıkarılmıştır."

Trump ayrıca, yerel saatle 11.00'de Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde basın toplantısı düzenleneceğini bildirdi.

- CBS News: Trump, Venezuela'da bazı hedeflere saldırı emri verdi

ABD'de yayın yapan CBS News, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Venezuela'da bulunan askeri tesisler dahil olmak üzere bazı hedeflere saldırı emri verdiğini belirtti.

CBS News'a konuşan ve güvenlik gerekçeleriyle isimlerinin açıklanmasını istemeyen iki ABD'li yetkili, Venezuela'da askeri tesislere yönelik saldırıların Trump'ın emri üzerine düzenlendiğini iddia etti.

Saldırıların Noel günü gerçekleştirilmesinin değerlendirildiğini belirten yetkililer, Nijerya'da terör örgütü DEAŞ hedeflerine yönelik ABD hava saldırılarının öncelik kazanması nedeniyle bu planın ertelendiğini ileri sürdü.

Yetkililer ayrıca, Noel sonrasındaki günlerde olumsuz hava koşulları nedeniyle harekatın bir süre bekletildiğini savundu.

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta patlama sesleri duyulmuştu.

Venezuela hükümetinden yapılan açıklamada, saldırılardan ABD sorumlu tutulmuş ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, ülke genelinde "dış müdahaleden kaynaklanan bir olağanüstü durum" ilan eden kararnameyi imzaladığı belirtilmişti.

-ABD Federal Havacılık İdaresi, Venezuela hava sahasında ABD ticari uçuşlarını durdurdu

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Venezuela'nın başkenti Caracas'ta meydana gelen patlamalar sonrası "devam eden askeri faaliyetler" nedeniyle Venezuela hava sahasında ABD ticari uçuşlarını yasakladı.

FAA, Caracas'ta meydana gelen patlamalar ve Venezuela hükümetinin bu konuda ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamasının ardından, Venezuela hava sahası konusunda açıklamada bulundu.

Venezuela hava sahasında ABD ticari uçuşlarını yasakladığını açıklayan FAA, bu karar için "devam eden askeri faaliyetleri" neden gösterdi.

-Küba, ABD'yi kınadı

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel de Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, hava saldırılarına maruz kalan Venezuela'ya destek çıktı.

Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel "Küba, ABD'nin Venezuela'ya karşı suç teşkil eden saldırısını kınıyor ve uluslararası toplumdan acil bir tepki talep ediyor." ifadesini kullandı.

Barışçıl bir bölgenin vahşi saldırılara uğradığına dikkati çeken Diaz-Canel, ABD'yi "Venezuela halkına ve Amerika kıtasına karşı devlet terörü uygulamakla" suçladı.

(AA-AN/GÖZ)