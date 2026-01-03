BBC Türkçe Servisi’nin aktardığına göre kentte birçok bölgede dumanlar yükseliyor ve elektrik kesintileri yaşanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'daki hedeflere saldırılar düzenlenmesi talimatı verdi.

Bu hedefler arasında askeri tesisler de bulunuyor.

Amerikalı yetkililer, Trump'ın kararını BBC'nin ABD'deki yayın ortağı CBS News'a doğruladı.

Venezuela hükümeti ise ABD'nin saldırılarını kınadı.

Hükmetten yapılan açıklamada, "Venezuela, Amerika Birleşik Devletleri'nin mevcut hükümeti tarafından Venezuela topraklarına karşı gerçekleştirilen son derece ciddi askerî saldırıyı uluslararası toplum nezdinde reddediyor, kınıyor ve şiddetle protesto ediyor" denildi.

Hükümet ayrıca ülkedeki tüm güçlere, "emperyalist saldırıyı kınama" çağrısı yaptı.

Bu açıklamanın hemen ardından Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.

Nicolas Maduro saldırıları, "ABD'nin ülkesinin petrolünü ve madenlerini ele geçirme girişimi" olarak nitelendirerek kınadı.

Maduro, ABD'nin, Venezuela'nın stratejik kaynaklarını ele geçirerek ülkesinin siyasi bağımsızlığına güç kullanarak son vermek" istediğini savundu ve seferberlik ilani kararı aldı.

-Şehirde sessizlik hakim

Caracas'ta yaşayanlardan da haberler gelmeye başladı.

Gazeteci Vanessa Silva, evinin penceresinden patlamaya tanık olanlardan. Patlamanın çok ses çıkardığını ve evini titrettiğini söylüyor.

Caracas bir vadi olduğu için ses şehrin her yerinde yankılanıyor.

BBC'ye, "Kalbim hızla çarpıyordu ve bacaklarım titriyordu" dedi. Patlamaların isabet alınarak gerçekleştirilmiş göründüğünü söylüyor.

Şehirde şu an sessizliğin hakim olduğunu ancak herkesin birbirine iyi olup olmadıklarını sormak için telaşla mesaj attığını söylüyor.

-Maduro “ABD'yle görüşmeye açığız” demişti

Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro, Perşembe günü, uyuşturucu kaçakçılığı ve petrol konularında ABD ile "nerede ve ne zaman isterse" görüşmeye açık olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Televizyonu'na konuşan Maduro, ABD Başkanı Donald Trump'ın, CIA tarafından gerçekleştirildiği bildirilen ve ülke içindeki ilk saldırı olarak kayda geçen, Venezuela'daki bir tesisin vurulduğuna dair açıklamasına yanıt vermekten kaçınmıştı.

Maduro'nun röportajından birkaç gün önce Trump, ABD'nin Venezuela'ya ait olduğu iddia edilen uyuşturucu botlarıyla bağlantılı bir "rıhtım bölgesine" saldırı düzenlediğini, "botları uyuşturucuyla doldurdukları yerde büyük bir patlama" meydana geldiğini söylemişti.

ABD, Venezuela üzerinde haftalardır baskıyı artııyor.

Trump, Maduro'yu "Venezuela'nın hapishanelerini ve akıl hastanelerini boşaltmakla" ve mahkûmları ABD'ye göç etmeye "zorlamakla" suçluyor.

Trump, Maduro'yu ayrıca, petrol gelirlerini uyuşturucu bağlantılı suçları finanse etmek için kullanmakla itham ediyor.

ABD, Eylül ayında, Pasifik ve Karayipler'deki gemileri hedef alarak, uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen botlara yönelik 30 saldırı düzenledi.

2 Eylül'de uluslararası sularda bir tekneye düzenlenen ilk saldırıdan bu yana bu saldırılarda 110'dan fazla kişi hayatını kaybetti.

