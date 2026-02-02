ABD Başkanı, cumartesi günü başkent Washington'da yapılan Alfalfa Club etkinliğine katıldı.

Donald Trump, her yıl düzenlenen yemekte ülkesinin seçkin politikacıları, yöneticileri ve iş insanlarına seslenirken yaptığı esprilerle kafa karıştırdı.

79 yaşındaki siyasetçi; Fed Başkanı Jerome Powell, JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon ve Carlyle Group kurucularından David Rubenstein gibi kişilere seslendi.

"Bu odada nefret ettiğim çok kişi var. Çoğunuzu seviyorum" dedikten sonra "Grönland'ın istilasını" izlemek için konuşmasını kısa keseceğini söyledi.

Sonra da "Grönland'ı istila etmeyeceğiz, satın alacağız" ifadesini kullandı.

Yaptığı esprilerden bir diğerine Kanada ve Venezuela'yı da kattı:

Hiçbir zaman Grönland'ı 51. eyalet yapmak istemedim. Kanada'yı 51. eyalet yapmak istiyorum. Grönland, 52. eyalet olacak, Venezuela da 53. olabilir.

Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığına aday gösterdiği Kevin Warsh'a da şakayla karışık yüklendi:

Eğer faiz oranlarını düşürmezse ona dava açacağım. Şaka yapıyorum.

Trump, bu yemekte de yer alan Jerome Powell'ı 2018'de Fed'in başına getirmişti. Ancak Cumhuriyetçi lider, ilk döneminden beri Demokratlarla işbirliği yapmakla ve faiz oranlarını yüksek tutmakla suçladığı Powell'ı görevden almak istediğini defalarca söylemişti.

15 Mayıs'ta görev süresi bitecek olan Powell hakkında geçen ay cezai soruşturma başlatılması dünya kamuoyunda şaşkınlık yaratırken bu hamlenin arkasında Trump'ın olduğu iddia ediliyor.

Beyaz Saray'ın Fed ofis binalarının yenilenmesini kapsayan çok yıllı proje için öngördüğü bütçe 1,9 milyar dolardı.

Ancak işçilik ve malzeme fiyatlarındaki artış, tasarım değişiklikleri ve asbestle kurşun kirliliği gibi öngörülemeyen sorunlar nedeniyle maliyet 2,5 milyar dolara çıkmıştı.

ABD Başkanı, Powell'ın dolandırıcılık yaptığını ima ederek süreci kötü yönettiğini öne sürüyor.

Fed başkanıysa hakkındaki iddiaları reddederek, binaların renovasyon masraflarının uzun vadede kendini amorti edeceğini söylüyor.

Washington Post, Minnesota'daki gösterilerde bir kişi daha hayatını kaybetmesinin ve Jeffrey Epstein belgelerinin açıklanmasının yankılarının sürdüğü bir ortamda Trump'ın neşeli görünmesine dikkat çekti.

Amerikan gazetesi bazı espriler sırasında salonun sessizliğe büründüğünü de bildirdi.