ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'nin artık tamamen yıkılmış bir bölge olduğunu ve yaşanabilir bir yer olmadığını söyleyerek, "Bu yüzden insanların Gazze'ye geri dönmemesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da bir araya gelen Trump, Oval Ofis'te Gazze'deki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Trump, kendisinin de İsrail Başbakanı Netanyahu'nun da Orta Doğu'da barış istediğini savundu ve bunun için Gazze krizinin çözülmesi gerektiğini belirtti.

- "Orası insanların yaşayabileceği bir yer değil"

Gazze'deki Filistinlilerin gidecek başka yerleri olmadığı için Gazze'ye döndüklerini savunan Trump, "Orası insanların yaşayabileceği bir yer değil ve geri dönmek istemelerinin tek nedeni alternatiflerinin olmaması. Bu yüzden insanların Gazze'ye geri dönmemesi gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Trump, Mısır ve Ürdün ile görüştüklerini ve bu insanlara daha uygun koşullarda yaşayabilecekleri alanlar inşa edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Eğer bir alternatifleri olsaydı, Gazze'ye geri dönmemeyi ve güvenli olan güzel bir alternatifte yaşamayı tercih ederlerdi." dedi.

Gazze'nin moloz yığınları ve bombalarla dolu yıkılmış bir bölge olduğunu ve güvenli bir yer de olmadığını anlatan Trump, "Gazze'nin onlar için şanssız bir yer olduğunu düşünüyorum. Cehennemde gibi yaşadılar." yorumunu yaptı.

Gazze'nin çok tehlikeli olduğunu yineleyen Trump, "İnsanların geri dönmesini nasıl sağlayabilirsiniz? Gazze'ye geri dönün diyorsunuz. Orada sadece ölüm olacak. Bunu yapmanın en iyi yolu, dışarı çıkıp güneş ışığı alan güzel açık alanlarda güzel binalar inşa etmektir. (O zaman) Gazze'ye geri dönmek istemeyecekler." değerlendirmesini yaptı.

Trump açıklamalarına şöyle devam etti:

"Kimse orada yaşayamaz. Diğer insanlar, çok zengin uluslar tarafından sağlanan büyük miktarda parayla inşa edebiliriz. Bu ülkelerden biri Ürdün olabilir, diğeri Mısır olabilir, başka ülkeler de olabilir. Dört, beş veya altı bölge inşa edebilirsiniz. Tek bir bölge olmak zorunda değil. Onların ölmeyecekleri bir yer, çünkü Gazze onların sonunda öleceklerini garanti ediyor."

- Netanyahu, ateşkeste Trump'ın daha etkili olduğunu söyledi

Öte yandan Gazze'deki ateşkesle ilgili değerlendirmeler yapan İsrail Başbakanı Netanyahu, ateşkeste Joe Biden'ın mı yoksa Donald Trump'ın mı daha etkili olduğu yönündeki soruya, "Başkan Trump" diye yanıt verdi.