Polis, dünkü trafik denetimlerinde 13 sürücünün alkollü araç kullandığını tespit etti.

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri dün ülke genelinde bin 924 aracı kontrol ederken trafik kurallarını ihlal eden 347 sürücü aleyhine yasal işlem başlattı. 34 araç trafikten men edildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, 347 sürücüden 181’i süratli, 13’ü alkollü, 7’si sigortasız, 9’u emniyet kemersiz, 12’si muayenesiz, 17’si seyrüsefer ruhsatsız, 1’i susturucusuz egzozlu araç kullanmaktan rapor edildi.

Sürücülerden 2’sinin kamu taşıma işletme iznine aykırı hareket ettiği, 25’inin trafik levha ve işaretlerine uymadığı, 2’sinin aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırdığı, 78’inin de diğer trafik suçlarını işlediği belirlendi.