Kuzey Kıbrıs Kuşları ve Doğayı Koruma Derneği (KUŞKOR) ve BirdLife Cyprus organizasyonuyla, 16-19 Ocak arasında Kıbrıs genelinde 93 sulak alanda yapılan kış ortası su kuşu sayımında, toplam 19 bin 10 su kuşu kaydedildi. Örgütler, bu sayının geçen yılki 21 bin 592’lik toplamdan biraz daha düşük olduğunu belirtti.

KUŞKOR’dan yapılan açıklamaya göre, en yüksek sayıya sahip su kuşunun 3 bin 875 ile çamurcun olduğu, ikinci sırayı 3 bin 595 ile kaşıkçı ve 2 bin 622 ile flamingo izlediği ifade edildi.

Dünya çapında tehlike altında bulunan türlere ilişkin olarak, çoğunluğu Kanlıdere’nin taşkın alanlarında olmak üzere toplam bin 59 kızkuşunun kayıt altına alındığı belirtilen açıklama, şöyle devam etti:

“İki adet dikkuyruk Gazimağusa Sulak Alanlarını tercih etti. 42’si Kalkanlı Barajı’nda olmak üzere toplamda 250 elmabaş patka gözlendi. Kıbrıs genelinde, en yüksek su kuşu çeşitliliğine sahip alan, 35 türle Gazimağusa Sulak Alanları oldu. Haspolat Atıksu Arıtma Tesisi ve Larnaka Tuz Gölü 31 türle ikinci sırada yer alırken, Kukla Sulak Alanı ve Oroklini Sulak Alanı 22 türle üçüncü sırayı paylaştı. Paralimni Gölü 3 bin 956 ile en yüksek su kuşu sayısına sahip alan oldu. Onu 2 bin 410 kuşla Larnaka Atıksu Arıtma Tesisi ve 2 bin 67 bireyle Haspolat Atıksu Arıtma Tesisi (Lagünleri) izledi.”

Açıklamada, sonuçların Haspolat Atıksu Arıtma Tesisi’nin acilen önlem alınması gereken alan olarak öne çıkmaya devam ettiğine dikkat çekildi.

Gazimağusa Sulak Alanları ile Kukla Sulak Alanı ise kışlayan su kuşları açısından adanın en önemli sulak alanları arasında yer almaya devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, tüm yetkili kurum ve kuruluşlar, bu alanların doğru yönetimi ve korunması konusunda KUŞKOR ile iş birliği yapmaya davet edildi.

“Doğamızı ve güzelim kuşları görmek insana huzur verir. Bu güzel canlılara bir fırsat tanımak ve yaşam alanlarını korumak hepimizin görevidir.” ifadelerine yer verilen açıklamada, “Hep birlikte bu adada yaşayabiliriz. Gelin kuşlara sahip çıkalım, sulak alanlarımızı birlikte koruyalım.” çağrısı yapıldı.